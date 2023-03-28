У Рівному за пограбування будинку поліцейські оперативно затримали двох зловмисників

Наразі раніше судимі за майнові злочини 43-річний та 27-річний рівняни перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Троє невідомих через вікно проникли у приватний будинок на вулиці Грушевського та пограбували: таке повідомлення надійшло на спецлінію 102 близько 20:20 вчора, 27 березня.

Поліцейські оперативно прибули на місце злочину та встановили, що близько 19 години через привідчинене на провітрювання вікно троє чоловіків проникли у помешкання 25-річної рівнянки. Жінка почула підозрілий шум. Коли зайшла у кімнату, то побачила зловмисників, які все перевернули та шукали, що можна вкрасти. Потому почали вимагати у неї дороговартісні речі. Потерпіла віддала мобільний телефон, зі сторінок у якому вони наказали вийти та зняти всі паролі. Крім того, грабіжники забрали зарядні пристрої, грошові кошти, одяг, тощо.

Працівники карного розшуку Рівненського РУП за отриманим орієнтуванням, у результаті проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів за годину виявили зловмисників неподалік місця проживання одного із них на вулиці Василя Червонія (колишня Гагаріна). Під час поверхневої перевірки у них вилучили викрадені речі.

Слідчі Рівненського РУП за фактом відкритого викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України.

43-річного та 27-річного грабіжників затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Відносно 22-річного рівнянина тривають слідчі дії.

У рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відомо, що зловмисники уже потрапляли у поле зору поліцейських за майнові злочини.

Відділ комунікації поліції Рівненської області