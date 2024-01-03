У столиці чоловік наніс ножове порання «товаришу по чарці»

Під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка та бійка, під час якої зловмисник декілька разів ударив ножем потерпілого.

Чоловіка з проникаючим ножовим пораненням госпіталізували до лікарні, а порушника затримали. За вчинення такого кримінального правопорушення йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Столичне шосе з ножовим пораненням виявлено 31- річного чоловіка. За викликом негайно виїхали медики та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що ввечері у модульному вагончику на території будівельного майданчика в Голосіївському районі компанія чоловіків розпивали спиртні напої. Під час застілля між присутніми виник конфлікт, котрий переріс у бійку, в результаті якої підозрюваний наніс декілька ударів кухонним ножем у тулуб опоненту. Речовий доказ він викинув, а сам з місця скоєння злочину втік.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили місцезнаходження зловмиснка. Він переховувався від правоохоронців у каналізаційному люці. 39-річного уродженця Сумщини затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. За рішенням суду на момент проведення досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва