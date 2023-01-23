У столиці «на гарячому» викрили злодія, який викрадав з будинків ліфтове обладнання

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 34-річному киянину, який «спеціалізувався» на викраденні ліфтового обладнання у столичних багатоповерхівках. Слідчі перевіряють його причетність до вчинення понад 40 епізодів у різних районах Києва ( ч. 4 ст. 185 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, злодій, використовуючи спеціальні інструменти, протягом декількох місяців проникав у технічні приміщення житлових будинків та знімав ліфтове обладнання, зокрема гальмівні котушки. Викрадене майно він здавав у пункти прийому металу як металобрухт.

Аби не викликати підозри у мешканців багатоповерхівок, чоловік виносив обладнання у фірмовому рюкзаку відомої кур’єрської служби.

У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» при крадіжці ліфтового обладнання в житловому будинку у Оболонському районі м. Києва.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура