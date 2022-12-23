У Волинській області викрито підприємця, який ухилився від сплати податків на 6,5 млн грн.

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили фізичну особу підприємця в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби БЕБ у Волинській області.

У період з 2019 по 2020 роки підприємець, порушив вимоги податкового законодавства та умисно ухилився від сплати єдиного податку, податку з доходів фізичних осіб, військового збору, податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі понад 6,5 млн грн.

Окрім того громадянин, з корисливих мотивів, легалізував кошти в сумі понад 3 млн грн, отримані незаконним чином, шляхом здійснення фінансових операцій через інших підконтрольних йому фізичних осіб підприємців.

Наразі кримінальне провадження спрямовано до районного суду Волинської області з обвинувальним актом. Громадянину оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють детективи підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області за процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури.