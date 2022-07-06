У заволодінні ₴13 млн. на постачанні рентгенапаратів підозрюють керівника фірми з російськими бенефіціарами

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру керівнику приватного підприємства-резидента рф за фактом заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах під час постачання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я (ч. 5 ст. 191 КК України).



Слідством встановлено, що у листопаді 2019 року між Департаментом охорони здоров’я КМДА та приватним підприємством укладено договір про постачання трьох рентгенівських апаратів для медичних закладів м. Києва на загальну суму близько 25 млн гривень.



Однак, з грудня 2019 року (час здійснення поставки обладнання) по теперішній час вказані апарати належним чином не функціонують та мають дефекти, що не дозволяють експлуатувати рентгенівську систему для отримання рентгенівських зображень та їх друк.

Відповідно до висновку комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи, Департаменту охорони здоров’я КМДА завдано збитків у розмірі близько 13 млн гривень.

В межах слідства в офісі фірми-постачальника проведено обшуки. Її керівнику повідомлено про підозру. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру засновнику товариства – резиденту рф.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Викриття правопорушення здійснювалося за матеріалами Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму ДЗНД СБ України.

Пресслужба Київської міської прокуратури