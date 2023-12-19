У Житомирі розпочато кримінальне провадження за фактом забруднення стоками сміттєзвалища річки Крошенки

18 грудня Житомирською окружною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне правопорушення за фактом порушення правил охорони вод (водних об’єктів), що створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України.)

Так, під час моніторингу соцмереж виявлено повідомлення про те, що міське сміттєзвалище забруднює неочищеними стоками навколишню земельну ділянку та річку.

Йдеться про те, що 17.12.2023 з Житомирського міського полігону твердих побутових відходів відбулось стікання фільтрату у річку Крошенка, чим заподіяно значної шкоди довкіллю.

З метою встановлення обставин та розміру заподіяної навколишньому природному середовищу шкоди будуть залучені відповідні спеціалісти.

Матеріали кримінального провадження передані до Житомирського райуправління поліції для проведення досудового розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська окружна прокуратура.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури