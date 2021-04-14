В магазине на Киевщине неизвестные взорвали и ограбили банкомат (фото)

Злоумышленники похитили кассету с деньгами

В селе Катюжанка Киевской области неизвестные подорвали банкомат в здании супермаркета, в результате чего пострадало и само помещение, там выбиты двери.

Об этом сообщили сайту «Сегодня» в полиции Киевской области.

«Грабителям удалось подорвать банкомат и вытащить одну из кассет с деньгами. Точная сумма украденного пока неизвестна, но в кассете могло находиться по меньшей мере 100 тысяч гривен. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Правоохранители опрашивают возможных очевидцев подрыва, а также изучают видео с камер наблюдения. Открыто уголовное производство, злоумышленников ищут», – сказали в полиции.

Здание магазина, где находился банкомат получило незначительные повреждения, оно временно закрыто.

Кроме того, правоохранители выясняют, что это было за взрывное устройство. Рассматривается версия, что подрыв совершили при помощи газа.