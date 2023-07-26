В Одесі двоє чоловіків відповідатимуть за спричинення тяжких тілесних ушкоджень сусідам

Один зловмисник вдарив ножем потерпілого, і той потрапив у лікарню. Другий – побив потерпілого так, що той помер. Правопорушникам поліцейські повідомили про підозру за статтею 121 Кримінального кодексу України. Обидва взяті під варту.

37-річний житель Одеси вдарив ножем у живіт 25-річного чоловіка біля будинку. Подія сталася вночі у провулку Вільгельма Габсбурга. Почувши від співмешканки, що сусід зробив їй зауваження за галас на вулиці, зловмисник роздратувався і викликав потерпілого на «чоловічу» розмову. Словесна перепалка переросла у штовханину, під час якої старший чоловік і наніс молодому ножове поранення.

Постраждалого госпіталізували з колото-різаною раною бокової стінки живота, що проникає до черевної порожнини. Зловмисник після скоєного втік, але поліцейські незабаром затримали його. За місцем мешкання фігуранта слідчі вилучили речові докази, у тому числі імовірне знаряддя злочину. Їх скерували на експертизу.

Аналогічно спалахнув гнівом і 34-річний одесит під час розмови з сусідом. Ця подія мала місце вранці на вулиці Світанку. Під час конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин правопорушник кулаками наніс 50-річному чоловіку кілька ударів в голову, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді набряку головного мозку, травматичного субдурального крововиливу, в результаті яких останній помер. Зловмисник втік з місця злочину і сховався вдома у родичів, але того ж дня був затриманий працівниками територіального підрозділу поліції.

Слідчі відділення поліції № 1 Одеського районного управління № 1, за наявності достатніх доказів, повідомили старшому за віком фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. А саме в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні небезпечному для життя в момент заподіяння. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Слідчі Одеського районного управління поліції № 1, на підставі зібраних доказів, молодшому за віком фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. За цей злочин передбачене покарання від семи до десяти років позбавлення волі.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області