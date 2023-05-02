В Одесі горе-батько, який ледь не заморив голодом сина, відбувся умовним покаранням

Через пісну дієту, на яку 16-річного хлопця з інвалідністю “підсадили” батьки, він важив близько 30 кілограмів.

Приморський районний суд Одеси засудив до умовного строку чоловіка, який через релігійні переконання ледь не заморив голодом сина з інвалідністю.

Про це йдеться у вироку суду.

Як зазначається, потерпілий має статус “дитина-інвалід”, бо у нього діагностували легку розумову відсталість з аутичними рисами. Через ці психічні розлади підліток потребує спеціального догляду, але його батько та мати замість піклування протягом тривалого часу злісно ухилялись від виконання батьківських обов’язків. Зокрема, приблизно з січня 2020 року вони “підсадили” його на пісну дієту, вважаючи, що тільки таке “лікування” допоможе сину позбавитись психічних розладів.

“Подружжя мало достатньо грошей для забезпечення дитині повноцінного харчування, але, діючи з хибних та уявних мотивів на релігійному підґрунті, навмисно обмежило раціон харчування сина, виключивши з нього вживання м’ясних, молочних та рибних продуктів”, – йдеться у вироку.

Внаслідок цього протягом січня 2020 – липня 2021 року через відсутність нормального харчування у дитини виникли ще більші проблеми зі здоров’ям. Зокрема, за півтора року “дієти” хлопець втратив більше половини маси тіла, значно погіршився і його психічний стан.

Підлітка у липні 2021 року доставили до Одеської обласної дитячої лікарні з діагнозом: синдром дегідратації, анорексія та гіпотрофія третього ступеня, білково-енергетична недостатність тощо. Після тривалого лікування у двох лікарнях його було виписано додому.

Обвинувачений свою провину визнав та покаявся у тому, що погано годував рідного сина. Суд визнав його винним у злісному невиконанні батьківських обов’язків (ст. 166 КК України) та призначив покарання у вигляді двох років обмеження волі умовно з випробувальним строком на 1 рік.

Матеріли щодо матері потерпілого виділені у окреме провадження. // УНІАН