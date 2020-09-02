В Одесі майбутні поліцейські затримали мешканця Лиманського району, який пограбував перехожу

Погрожуючи ножем, зловмисник зрізав з плеча жінки, яка після опівночі йшла вулицею Академіка Філатова, сумку з грошима і мобільним телефоном та побіг у бік вулиці Героїв Крут.

Не розгубившись, потерпіла кинулася слідом. По дорозі вона зустріла двох хлопців, які виявилися курсантами Одеського університету внутрішніх справ, і звернулася до них по допомогу. Майбутні правоохоронці миттю наздогнали та затримали нападника, вибили з його рук ніж та викликали наряд поліції.

Викрадене майно у затриманого вилучили і повернули власниці.

«28-річного чоловіка, який раніше вже був судимий за пограбування, доставили у Київський відділ поліції. Слідчі кваліфікували його дії як розбій за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Зараз фігурант в ізоляторі тимчасового тримання чекає на запобіжний захід.

Відповідно до чинного законодавства йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років», — розповів заступник начальника Київського відділу поліції Едгар Папікян.

Київський відділ поліції в м. Одесі