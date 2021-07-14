Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленского, яким він скасував призначення Тупицького суддею КСУ

Указ про скасування призначення Тупицького суддею КСУ Зеленський підписав наприкінці березня.

Верховний Суд визнав незаконним та протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України, повідомили джерела ZN.UA у Верховному Суді. Також суд вирішив, що дії Зеленського щодо Тупицького є незаконними.

Указ про скасування указу президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ Зеленський підписав 27 березня. В КСУ тоді заявили про те, що укази президента незаконні і виходять за рамки конституційних повноважень глави держави, пізніше Тупицький подав позов до Верховного суду. При цьому в кінці грудня минулого року президент Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Відправною точкою конфлікту стало рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року про скасування положень антикорупційної реформи. Рішення КСУ поставило під загрозу електронне декларування та спровокувало в Україні конституційну кризу.