Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленского, яким він скасував призначення Тупицького суддею КСУ
Указ про скасування призначення Тупицького суддею КСУ Зеленський підписав наприкінці березня.
Верховний Суд визнав незаконним та протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України, повідомили джерела ZN.UA у Верховному Суді. Також суд вирішив, що дії Зеленського щодо Тупицького є незаконними.
Указ про скасування указу президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ Зеленський підписав 27 березня. В КСУ тоді заявили про те, що укази президента незаконні і виходять за рамки конституційних повноважень глави держави, пізніше Тупицький подав позов до Верховного суду. При цьому в кінці грудня минулого року президент Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.
Відправною точкою конфлікту стало рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року про скасування положень антикорупційної реформи. Рішення КСУ поставило під загрозу електронне декларування та спровокувало в Україні конституційну кризу.
Пізніше відповідальність за брехню в деклараціях повернули. Однак, після президентського вето за документ довелося голосувати знову вже з пропозиціями Зеленського.
При цьому Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування проти Тупицького за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, і державної зради. За даними слідства, відсторонений очільник КСУ, ймовірно, скоїв діяння на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікується за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 (самовільне зайняття земельної ділянки, державна зрада) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.