Вінницькі поліцейські встановили зловмисника, який викрав 20 800 гривень з чужої банківської картки

8 грудня оперативники Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції встановили 27-річного зловмисника, який викрав гроші з банківської картки 58-річного жителя обласного центру. За вчинене чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції із заявою про крадіжку звернувся потерпілий. Чоловік розповів, що напередодні він виявив зникнення своєї банківської картки, яка знаходилась у кімнаті гуртожитку за місцем його проживання. В подальшому на його мобільний телефон почали надходити повідомлення про зняття грошей.

За словами керівника Відділу поліції № 1 Вінницького райуправління поліції Сергія Синявського, згідно з виписками з карткового рахунку потерпілого поліцейські встановили, що невідома особа зняла з картки 20 тисяч 800 гривень.

В ході перевірки під підозру правоохоронців потрапив 27-річний мешканець Вінниці, з яким потерпілий раніше проживав у гуртожитку.

Як з’ясувалось, чоловік, скориставшись відсутністю потерпілого в кімнаті, забрав із документів останнього банківську картку та втік. Розшукали його за новим місцем проживання.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За такий злочин передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Вінницькою окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області