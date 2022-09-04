Викрадення природного газу – у Житомирі припинено протиправну діяльність злочинної групи групи осіб

Житомирською обласною прокуратурою спільно з іншими правоохоронцями та контролюючими органами викрито групу осіб, які «спеціалізувалися» на викраденні природного газу із трубопроводу.

Установлено, що житомирянин залучивши до протиправної діяльності ряду осіб, із використанням спеціально облаштованої компресорної установки та іншого обладнання у приміщенні майстерні, розташованій в обласному центрі, пошкодивши шляхом врізки газопровід упродовж більш як двох років викрав природній газ на загальну суму майже 2 млн. грн.

У подальшому викрадене реалізовувалося шляхом заправки автотранспортних засобів.

Під час обшуків за місцем здійснення незаконної господарської діяльності вилучено компресорні установки, газові балони та інше спецобладнання, яке зловмисники використовували для крадіжки газу, а також «чорнову» бухгалтерію.

Наразі одному із зловмисників повідомлено про підозру у крадіжці в особливо великих розмірах та пошкодженні магістрального газопроводу, що спричинило небезпеку для життя людей, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України).

Крім того, до суду подано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно.

Злочинну схему викрито завдяки скоординованим діям Житомирської обласної прокуратури, Управління СБ України в області, УСР в області ДСР НП України, СУ Головного управління Нацполіції в області, а також Управління Держпраці в області та АТ «Житомиргаз».

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури