Викрито організаторів ботоферм, які поширювали ворожу пропаганду та займалися інтернет-шахрайствами

Фігуранти використовували фейкові акаунти у соцмережах для проведення інформаційно-психологічних операцій агресора, виправдання дій окупантів, розповсюдження протиправного контенту, поширення персональних даних і шахрайства тощо.

Профілактичні заходи під умовною назвою «Ботоферма» тривали упродовж місяця. Кіберполіцейські спільно зі слідчими підрозділами Нацполіції провели 21 санкціонований обшук та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, понад 250 GSM-шлюзів та близько 150 тисяч сім-карт різних мобільних операторів.

Зокрема правоохоронці викрили жителів Вінниці, Запоріжжя та Львова. Загалом для функціонування ботоферм було задіяно понад 100 осіб.

Кіберполіцейські встановили, що зловмисники використовували спеціальне обладнання та програмне забезпечення для реєстрації тисяч облікових записів ботів у різних соцмережах із подальшим запуском реклами, що порушувала норми та законодавство України.

Окрім поширення ворожої пропаганди, акаунти також використовувалися для несанкціонованого поширення в мережі Інтернет персональних даних громадян України, у схемах інтернет-шахрайства та для розсилки завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 190 (Шахрайство), ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України