За незаконне переправлення чоловіків через держкордон киянина засуджено до 7 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Кропивницької окружної прокуратури Дарницький районний суд м.Києва визнав винним 28-річного чоловіка в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ст.332 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років з конфіскацією всього належного йому майна на праві власності.

Прокурори у суді довели, що фігурант справи організував схему нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон під час воєнного стану. За грошову винагороду в сумі 4500 доларів США пропонував внести відомості до електронної системи «Шлях» та надати відповідні документи з метою безперешкодного перетину державного кордону як водій-волонтер,що перевозить гуманітарну допомогу та вантажі для потреб Збройних Сил України.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Кіровоградська обласна прокуратура