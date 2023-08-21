За організацію та участь у так званих «сходках» судитимуть «ворів у законі» «Умку» та «Лашу Свана»

Обвинувальний акт стосовно суб’єктів підвищеного злочинного впливу скеровано до суду. Обом представникам верхівки кримінального світу може загрожувати від 7-ми до 12-ти років в’язниці.

Наприкінці грудня 2022 року «ворів в законі» на прізвиська «Умка» та «Лаша Сван» затримали слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності у період з 14.12.2020 по 19.03.2021організували та взяли участь у трьох злочинних зібраннях на території України.

На так званих «сходках» фігуранти прийняли рішення про виділення фінансової допомоги з так званого «злодійського общака» на «святкові потреби» криміналітету та «ворів в законі», які знаходяться у місцях позбавлення волі. Також наділили ширшими «повноваженнями» лідера ОЗГ – збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси.

Наразі слідчі закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні. За погодженням з Офісом Генерального прокурора обвинувальний акт стосовно двох осіб, які перебувають у статусі «вора в законі» скеровано до суду. «Умка» та «Лаша Сван» обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 255-2 (Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України