За розтрата ₴1,5 млн. з держбюджету судитимуть головного лікаря однієї з лікарень Кривого Рогу

Криворізькою центральною окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно головного лікаря однієї з лікарень міста Кривого Рогу за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Слідством встановлено, що керівник лікувального закладу надав можливість двом підприємствам-орендарям протягом 2019-2020 років користуватись приміщеннями лікувального закладу без сплати орендної плати та інших належних платежів.

Внаслідок таких дій комунальному підприємству спричинено майнової шкоди на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Під час досудового розслідування завдяки вжитим Криворізькою центральною окружною прокуратурою заходам забезпечено відшкодування збитків у повному обсязі.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури