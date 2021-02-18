За вбивство неповнолітнього до 13 років позбавлення волі засуджено мешканця Тячівщини

Ухвалено вирок стосовно 23-річного мешканця району за скоєння умисного вбивства неповнолітнього (ч. 1 ст. 115 КК України). Раніше судимому закарпатцеві призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що в січні 2020 року між хлопцями сталася сварка через ревнощі.

Перебуваючи на території колишнього м’ясопереробного цеху в смт. Буштино, обвинувачений наніс потерпілому сім ударів складним ножем по різних частинах тіла. Смерть неповнолітнього настала від гострої крововтрати.

Наразі триває час на апеляційне оскарження, очікується на вступ вироку в законну силу. До цього моменту обвинувачений перебуватиме під вартою, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн