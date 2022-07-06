За виправдовування російської збройної агресії громадянина України засуджено до 3 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури суд визнав громадянина України винним у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч.1 ст. 436-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Прокурор довів у суді, що засуджений упродовж березня-травня 2022 року у публічних дописах у забороненій соцмережі «Вконтакте» відкрито підтримував збройну агресію РФ проти України, активно поширював матеріали із виправданням так званої «спецоперації» та заперечення злочинних дій російських окупантів.

Розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури