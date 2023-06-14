Засуджено черкащанина, який вдома зберігав дитяче порно

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Черкаської окружної прокуратури засуджено жителя міста Черкаси, який придбав та зберігав дитячу порнографію (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Чоловік відбуватиме дворічний іспитовий строк за вчинення вказаного злочину.

Нагадаємо, 57-річний місцевий житель упродовж 2021-2023 років завантажив через мережу Інтернет та зберігав на власному персональному комп’ютері більш як 60 файлів відеопродукції, яка згідно з висновком експерта має порнографічний характер та належить до дитячої порнографії.

Вироком суду чоловіка засуджено до 1 року обмеження волі із забороною займатися будь-якою діяльністю та обіймати посади, пов’язані з роботою з особами віком до вісімнадцяти років, строком на 3 роки, та звільнено від відбування покарання з випробуванням у вигляді 2 років іспитового терміну.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури