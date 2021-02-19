Засуджено торгівців людьми, яких затримала чернігівська поліція

Деснянський районний суд на 5 років позбавив волі торгівців людьми, яких два роки тому затримала поліція саме під час спроби трансферу дівчат до ОАЕ.

У березні 2018 року відділ боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Чернігівщини разом з оперативним відділом Чернігівського прикордонного загону під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність транснаціонального злочинного угрупування.

Поліція встановила, що до складу злочинної групи входили двоє чернігівців та приймаюча сторона – громадянка ОАЕ. З метою отримання незаконного прибутку ці особи протягом 2017-2018 років вербували молодих дівчат привабливої зовнішності. Обирали за принципом вродливості та складного матеріального становища, — розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Антон Милосердов.

Дівчатам чернігівці обіцяли платню в розмірі від 2000 до 4000 доларів США та хороші умови проживання в ОАЕ. За кожну переправлену дівчину вони отримували з Еміратів до $1000. Поліцейські довели факти вербування спільниками та подальшої сексуальної експлуатації за кордоном чотирьох потерпілих.

Слідчі відкрили провадження за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років. В ході досудового розслідування поліція зібрала достатньо доказів злочинної діяльності фігурантів.

Провадження з обвинувальним актом слідчі передали до суду 25 травня 2018 року. У лютому 2021 року Деснянський районний суд засудив двох причетних до цього осіб до п’яти років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області