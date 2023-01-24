Затримано раніше судимого закарпатця, який намагався незаконно переправляти через кордон ухилянтів

Співробітники Мукачівського районного управління поліції запобігли черговій спробі нелегального переправлення через держкордон чоловіків призовного віку.

Йдеться про злочинну схему, організовану раніше судимим за майнові злочини 39-річним мешканцем села Холмок Ужгородського району. За оперативною інформацією, фігурант готував до переправлення клієнта, що підлягає мобілізації у період дії воєнного стану.

У ході проведення заходів правоохоронці затримали зловмисника разом з клієнтом у селі Ботфалва Берегівського району, поблизу лінії кордону.

У фігуранта поліцейські вилучили грошові кошти, отримані як плата за незаконні послуги та транспортний засіб, який поміщено на арештмайданчик.

Слідчі Мукачівського районного управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Окрім цього, суд вже розглянув клопотання сторони обвинувачення та обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 187 тисяч гривень.

Заходи з викриття проводилися у співпраці зі співробітниками СБУ та військовослужбовцями Державної прикордонної служби.

Поліція Закарпатської області