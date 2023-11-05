Жінці, яка знущалась з вівчарки у Ковелі загрожує до 8 років ув’язнення

У Волинській області поліцейські розслідують факт жорсткого поводження з твариною у Ковелі. Жінці, яка знущалась з вівчарки загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області, передає УНН.

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“Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування в цій справі, призначено ряд необхідних експертиз. Вирішуватиметься питання про оголошення підозри жінці. За скоєне їй може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні нацполіції регіону.

Контекст

Днями зоозахисники UAnimals повідомили про випадок знущання над німецькою вівчаркою у Ковелі. За їхніми даними, власниця собаки підвісила свою вівчарку за задні лапи до балкону першого поверху. При цьому передні лапи теж були зв’язані.

Небайдужа сусідка викликала поліцейських. Ті поговорили зі власницею, але вона проігнорувала їхню “бесіду” і не звільнила собаку. Самі ж поліцейські не намагалися відв’язати та врятувати тварину в перший приїзд.

За кілька днів заявниця виявила, що собака досі висить на балконі, звернулася до зоозахисників @kovel.animals , які повторно викликали поліцію. З приїздом слідчо-оперативної групи волонтери таки змогли визволити вівчарку. Тварина була у жахливому стані: після трьох катувань вона була ще у свідомості. Однак у неї відмерли та почорніли задні лапи, з вух йшла кров, були вибиті зуби.

Зоозахисники також відзначили, що на тілі тварини були сліди побоїв та шрами. Її намагалися рятувати, але наступного дня, 2 листопада вона померла.

UAnimals подали заяву в поліцію на жорстоке поводження власниці з вівчаркою. А також направили скаргу в прокуратуру на бездіяльність поліції.

“Ми не можемо повернути собаку, яка загинула, але ми точно можемо, з допомогою кожної людини, яка бачить цей допис, підняти потужну хвилю критики на адресу поліції. … @national.police.ua — коли ви НАРЕШТІ почнете виконувати свою роботу і рятувати тих, хто цього потребує?”, — закликали активісти

Деталі

У поліції Волинської області зреагували, та виклали свою версію подій. Зокрема, за даними правоохоронців вони приїхали до власниці вівчарки, щойно отримали повідомлення 29 жовтня. Патрульні провели розмову із жінкою, що утримувала зв’язану собаку на балконі першого поверху, через вікно. Вона була ніби-то зачинена у своїй у квартирі на першому поверсі будинку.

Господарка пса сказала поліції що зранку собака агресивна, і вона покусала її та чоловіка, тому вони вирішили її зв’язати, аби надалі, коли інші рідні повернуться додому, відвезти до ветеринара та умертвити медичним шляхом.

“Патрульні надали роз’яснення заявниці та повідомили, що, якщо ситуація з псом не зміниться, — вона може повторно повідомити про це на лінію 102”, — йдеться у повідомленні поліції.

Наступний виклик у поліцію надійшов від зоозахисниці вже 31 жовтня. Патрульні виявили, що собака вже не підвішений, але досі зв’язаний, і ніяких дій щодо нього власники не вжили, тому на місце викликали слідчо-оперативну групу Ковельського РУП, та визволили пса. “На жаль, тварина наступного дня померла”, — резюмували поліцейські.

“Щодо реагування патрульних на ситуацію — уже ініційовано і буде призначено службове розслідування”, — зазначили у пресслужбі поліції Волинської області.