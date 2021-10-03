Житель Николаевской области во время ссоры с тещей поджег ее: женщина погибла

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На Николаевщине в субботу произошло жестокое убийство — мужчина во время ссоры облил собственную тещу бензином и поджег ее, в результате чего она погибла.

Детали жуткого инцидента рассказали в пресс-службе областной полиции. О нем правоохранителям сообщила 35-летняя женщина, которая заявила, что ее 64-летний пьяный сосед поджег тещу. Огонь после этого перекинулся на весь жилой дом.

Полицейские задержали злоумышленника на месте, а спасатели потушили пожар. Там и нашли тело жертвы.

«Полицейские доставили злоумышленника в отделение полиции, где следователи по согласованию с окружной прокуратурой задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. По указанному факту правоохранители начали уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — говорится в сообщении.

Мужчине намерены вручить подозрение и избрать меру пресечения. // УНИАН