Житель Николаевской области во время ссоры с тещей поджег ее: женщина погибла
Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
На Николаевщине в субботу произошло жестокое убийство — мужчина во время ссоры облил собственную тещу бензином и поджег ее, в результате чего она погибла.
Детали жуткого инцидента рассказали в пресс-службе областной полиции. О нем правоохранителям сообщила 35-летняя женщина, которая заявила, что ее 64-летний пьяный сосед поджег тещу. Огонь после этого перекинулся на весь жилой дом.
Полицейские задержали злоумышленника на месте, а спасатели потушили пожар. Там и нашли тело жертвы.
«Полицейские доставили злоумышленника в отделение полиции, где следователи по согласованию с окружной прокуратурой задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. По указанному факту правоохранители начали уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — говорится в сообщении.
Мужчине намерены вручить подозрение и избрать меру пресечения. // УНИАНTweet