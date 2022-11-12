Жителя Одещини засудили за незаконне поводження з гранатою, що призвело до загибелі неповнолітнього

Правопорушник проведе за ґратами чотири роки – ухвалив суд.

У листопаді 2020 року 46-річний громадянин знайшов неподалік понтонного мосту в селищі Сарата осколкову гранату РГД-5 і забрав її з собою. Боєприпас він заховав в автомобілі фермерського господарства, на якому працював пастухом, і забув про нього. Кілька днів потому вибухонебезпечний предмет виявив 17-річний хлопець, що допомагав фермерам поратися по господарству, і в результаті його детонації отримав чисельні осколкові поранення та ампутацію кисті. Юнака негайно госпіталізували, але, на превеликий жаль, від отриманих травм він невдовзі помер у лікарні.

Поліцейські провели низку слідчо-розшукових заходів, встановили, як граната опинилася на території фермерського господарства, провели експертні дослідження. Правопорушника слідчі затримали, повідомили йому про підозру в придбанні, носінні та зберіганні бойового припасу без передбаченого законом дозволу, що передбачено частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, і скерували до суду обвинувальний акт.

Нещодавно суд завершив вивчення зібраних поліцейськими під час слідства доказів вини обвинуваченого та засудив чоловіка до позбавлення волі. За свої протиправні дії він проведе за ґратами чотири роки.

Поліцейські закликають громадян не чіпати підозрілі знахідки, зброю та вибухонебезпечні предмети, а повідомляти про них працівникам поліції або ДСНС за номерами «102» та «101».

Також наголошуємо: відповідно до статті 263 ККУ, заборонене носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, а також носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Однак, згідно з частиною 3 статті 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за вчинення вказаних вище дій особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одеської області