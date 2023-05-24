Зрадниця з Харківщини погрожуючи розправою колегам-правоохоронцям агітувала їх переходити на бік ворога

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишньої працівниці правоохоронного органу з Вовчанська Харківської області, яка активно допомагала окупантам формувати так званий місцевий відділ міліції.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Після захоплення Вовчанська окупанти призначили її керувати псевдовідділом міліції у справах неповнолітніх. Особливу увагу на новій посаді вона приділяла проукраїнськи налаштованим підліткам.

Також жінка патрулювала місто та активно займалася вербуванням місцевих українських силовиків. Вона особисто їздила до своїх колишніх колег та погрожувала їм розправою, якщо вони відмовляться співпрацювати з рашистами.

У вересні 2022 року фігурантка втекла з міста разом з окупантами.

Вона заочно обвинувачується в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Харківська обласна прокуратура.

ДБР