Безопасность работников: важность правильного выбора рабочей одежды и защитной обуви

От грубой и неуклюжей одежды до легких функциональных материалов и спортивной обуви. Спецодежда и спецобувь развиваются и меняются https://specnaz.ua/spetsobuv/rabochaya-obuv. Какие функции лучше всего? На что указывают тенденции? И стоит ли заботиться о выборе?

Эксперты по созданию спецодежды и обуви встретились с несколькими рабочими и спросили у них, что важно в рабочей одежде. Кто-то требует лучшей посадки предупреждающих жилетов, кто-то — более мягкой обуви, а кому-то не хватает просторных брюк. Все отмечают, что сейчас мастера явно выглядят иначе, чем в 20 лет назад.

Долгое время разработка такой одежды и обуви все больше шла в сторону функциональности. С самого начала производители работали с очень простой и прочной хлопковой одеждой. С годами все больше внимания уделяется эргономике. За последние 30 лет произошла материальная революция. Материалы стали прочнее и тоньше. По словам производителей, за последние десять лет спецодежда прошла долгий путь, она все больше и больше связана с комфортом.

Какие сейчас наиболее четкие тенденции?

Сегодня рабочая одежда больше похожа на модную или спортивную. Многие привыкли к функциональности спортивной одежды и хотят такой же функциональности во время работы. Однако за последние несколько лет, отмечается снова большой интерес к классической одежде. Вероятно, дело в том, что сейчас мода в основном вдохновлена ​​рабочей одеждой, многие молодые люди интересуются таким стилем.

Больше всего продается в черном, сером и темно-синем цветах. И затем предупреждающий желтый и оранжевый цвет. Это очень строго регламентировано в отношении того, как должны располагаться отражатели и как должна выглядеть флуоресцентная поверхность.

Растет потребность в экологическом мышлении и повышенном внимании к воздействию одежды на окружающую среду. Таким образом, материалы станут более прочными, а комфорт останется главным.

У некоторой спецобуви, к примеру, есть умное решение — особая, упрощенная шнуровка, которая не продевается в петли, специальные амортизирующие стельки и прочие функциональные мелочи, способствующие комфортному ношению. На некоторых моделях есть защита от гвоздей, хорошие вентиляционные отверстия.

Сегодня при выборе спецодежды и обуви речь идет о функциональности и удобстве. Эта очень важна: на стройплощадке рабочему не должны быть слишком холодно или слишком жарко во время работы, и должны быть подходящие карманы для инструментов, отмечают эксперты

Важность правильного выбора спецодежды

Помимо того, что рабочая или защитная обувь помогает защититься от получения травм на работе, она также влияет на профилактику развития различных заболеваний. Это касается и спецодежды. Практически весь рабочий день рабочие проводят в спецобуви, и неправильно подобранная рабочая обувь может очень негативно сказаться на их общем самочувствии. Все удары при ходьбе передаются прямо на позвоночник через ступни, и поэтому неправильная обувь может иметь последствия для позвоночника.

Наиболее частые травмы стопы, возникающие в результате несчастных случаев на работе:

ушибы и перелом костей являются наиболее распространенными в строительстве, и значительная их доля также приходится на лесное хозяйство;

порезы обычны у рабочих, работающих с бензопилой;

проколы чаще всего происходят при строительстве и других работах, когда рабочие рискуют наступить на острые предметы;

ожоги являются обычным явлением в местах, где присутствуют расплавленные металлы или химические вещества;

ушибы и вывихи являются обычным явлением во всех сферах деятельности и чаще всего являются результатом неправильного выбора обуви.

Подходящая рабочая или защитная обувь обеспечивает высокий уровень защиты от вышеупомянутых травм, напоминают специалисты из сферы техники безопасности.