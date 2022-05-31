«Мене звільнено всупереч Конституції»: Денісова оскаржуватиме своє звільнення в суді
Колишня тепер уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова оскаржуватиме своє звільнення в суді.
Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
«Сьогодні останній день мого перебування на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я вдячна Вам всім. Я вдячна моїй команді за довіру, підтримку та злагоджену роботу. Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді», — написала Денісова.
Сьогодні Верховна Рада проголосувала за звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженого з прав людини.
За інформацією УНН, наступним Уповноваженим Верховної Ради з прав людини стане жінка, однак конкретної кандидатури наразі немає. Крім того, в законодавстві є вікові обмеження.Tweet