«Назначь нашего, или будем тебя снимать»: Разумков рассказал о шантаже со стороны руководства «слуг»

Спикер Рады и глава партии «Слуга народа» обменялись репликами в прямом эфире.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает «шантажом» нынешнюю ситуацию вокруг должности руководителя Аппарата ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала «Украина 24».

Отвечая на вопрос первого заместителя председателя фракции «Слуга народа» Александра Корниенко об отсутствии в настоящее время руководителя Аппарата ВР, а наличии только исполняющего обязанности, Разумков отметил: «Почему вопрос о руководителе Аппарата появился как шантаж председателя Верховной Рады: или назначь нашего, или мы тебя снимать будем? Я на шантаж не велся и вестись не буду».

Корниенко спросил у Разумкова, он ли его этим шантажировал, на что спикер сказал: «А кто мне письмо прислал? Не Арахамия?»

«В отношении руководителя Аппарата: назначайте, посмотрим, как он будет работать у вас», — подытожил Разумков.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября глава фракции «СН» Давид Арахамия сообщил, что их фракция предложит Разумкову три кандидатуры на должность руководителя Аппарата ВР.

Он уточнил, что речь идет о бывшем главе аппарата ВР Вячеславе Штучном. По словам Арахамии, у Штучного «был конфликт с непосредственным руководителем», поэтому по договоренности он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Еще два кандидата, добавил Арахамия, — это депутаты фракции «СН» Александр Копыленко и Павел Фролов, которые готовы ради этой должности сложить депутатские полномочия.

Арахамия отметил, что уже год нет руководителя Аппарата ВР, что является нарушением законодательства.

Ранее в кулуарах парламента шли разговоры, что между Разумковым и Штучным был конфликт из-за того, что последний на посту руководителя аппарата был «смотрящим» за спикером. Официально они не подтверждали существование такого конфликта.

В четверг, 7 октября, Верховная Рада будет рассматривать отставку Дмитрия Разумкова.