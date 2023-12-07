Це просто політичний шантаж – Байден відреагував на провал питання про допомогу Україні

Президент США Джо Байден відреагував на провал процедурного голосування у Сенаті США щодо допомоги Україні і назвав це політичним шантажем.

Коментуючи відмову Республіканської партії підтримати в Конгресі законопроект про надання додаткових грошей на гарантування національної безпеки, який передбачає допомогу Україні, Байден сказав, що ставки занадто високі.

Це просто політичний шантаж – Байден відреагував на провал питання про допомогу Україні

БАЙДЕН У КИЄВІ 20 ЛЮТОГО. ФОТО: ОП

“Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно заангажовану прикордонну політику.

Це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні для політичних ігор”.

Як повідомлялось, законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню 6 грудня не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. // УП

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