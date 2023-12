Це просто політичний шантаж – Байден відреагував на провал питання про допомогу Україні

Президент США Джо Байден відреагував на провал процедурного голосування у Сенаті США щодо допомоги Україні і назвав це політичним шантажем.

Коментуючи відмову Республіканської партії підтримати в Конгресі законопроект про надання додаткових грошей на гарантування національної безпеки, який передбачає допомогу Україні, Байден сказав, що ставки занадто високі.

“Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно заангажовану прикордонну політику.

Це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні для політичних ігор”.

Republicans in Congress are threatening to cut off support for Ukraine unless they can force through their extreme partisan border policies.

It’s political blackmail, pure and simple.

The stakes are too high and the consequences are too significant for political brinksmanship.

— President Biden (@POTUS) December 6, 2023