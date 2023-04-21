10 безкоштовних послуг Укрзалізниці, про які не знають більшість пасажирів

У вартість квитка Укрзалізниці входить не лише проїзд з точки А до точки Б. Під час подорожі поїздом українці мають право скористатися різними послугами, що надаються безкоштовно.

Про які саме безкоштовні послуги УЗ більшість пасажирів не знає – у матеріалі РБК-Україна .

1. Пасажири з паперовим або електронним квитком можуть скористатися безкоштовно туалетами на вокзалах або станціях, через які проходить поїзд. Варто зазначити, що платні туалети або платні зали очікування з послугами підвищеного комфорту можуть працювати тільки в тому випадку, якщо на станції чи вокзалі є безкоштовні аналоги.

2. Кожен пасажир має право звернутися до провідника, щоб одержати питну воду чи окріп. Безкоштовно. (Пункт 6-1 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом).

3. Кожен пасажир має право користуватися холодильником та НВЧ піччю, які знаходяться у купе у провідника.

4. У провідника має бути аптечка, і кожен пасажир має право її отримати у разі потреби.

5. Ремені безпеки повинні видавати не лише дітям. Якщо пасажир боїться висоти або почувається некомфортно на верхній полиці, він має право отримати паски безкоштовно.

6. Пасажир не має складати постіль після використання та нести їх у купе провідника. Це входить до обов’язків провідника. У Пункті 63 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом зазначено, що доставка постільної білизни на спальне місце та складання її за 30 хвилин до прибуття до пункту призначення має робити провідник.

7. Якщо пасажир проїхав свою зупинку, він має право безкоштовно повернутися назад. Для цього потрібно звернутися до начальника поїзда та пред’явити свій квиток. Потім мають скласти акт про продовження дії квитка, завдяки якому пасажир матиме змогу безкоштовно дістатися свого кінцевого пункту призначення, зазначеного у його квитку.

8. Якщо ви купили квиток у вагон з кондиціюванням, але під час поїздки з’ясувалося, що він несправний, ви маєте право переміститися у вагон із працюючим кондиціонером. Звісно ж, за умови наявності вільних місць.

9. Пасажир не має ділитися своїми полками. Право на використання нижньої полиці має пасажир, який купив квиток на цю полицю. Верхня полиця – у пасажира, який купив квиток на верхню полицю.

10. У вартість квитка включено послуги страхової компанії. Якщо пасажир зазнає травми під час поїздки, він має право на компенсацію. Для цього потрібно оформити акт про нещасний випадок, зберегти свій квиток та зв’язатися зі страховою компанією.