Гид домовладельца: правильная укладка рулонного газона

Пятнистая трава и замшелые участки в саду — это раздражение, которого следует избегать. Небольшие участки можно легко повторно засеять, но когда нужно заново засеять весь газон, требуется много терпения, пока только что обработанная трава снова не станет зеленой.

Владельцам небольших огородов спасение приходит в виде рулонного дерна, позволяющего полностью заново уложить газон, буквально одним движением руки. Чтобы он также хорошо рос, следует выполнять некоторые важные шаги при укладке. Эксперты компании Экомир рассказывают о нюансах работы с этим материалом.

Хорошая подготовка – это все

Чтобы сад снова стал оазисом с новой травой, сначала нужно тщательно подготовить субстрат. Если все еще остался старый дерн, его необходимо сначала удалить с помощью «очистителя дерна», после чего можно приступить к рыхлению почвы. Лопаточная вилка глубоко врезается в субстрат, что позволяет полностью разрыхлить поверхность. Также требуется удалить камни, сорняки и остатки корней.

Прежде чем укладывать рулонный газон для сада, эксперты компании Экомир, улучшить структуру почвы и облегчить рост корней травы, для этого можно использовать песчаную почву с перегноем или зрелым компостом. Однако в случае глинистых почв следует использовать около одной трети песка, чтобы вода лучше стекала. Крайне важно, чтобы земля была правильно разрыхлена, дабы корни травы могли проникнуть глубоко, иначе все усилия по повторной укладке окажутся напрасными!

Удаление старой травы и сорняков, а также улучшение почвы с помощью подкладочной почвенной смеси являются важными фундаментными работами, которые следует выполнить перед укладкой нового дерна.

Настоятельно рекомендуется завершить все это до доставки нового газона.

Не хранить дерн слишком долго

После покупки газона требуется начать укладку как можно скорее, иначе трава на скрученном газоне может пожелтеть и начать гнить. В идеале дерн следует хранить в темном и прохладном месте, укладывать в течение нескольких часов после покупки. Подготовленная поверхность должна быть рыхлой, рассыпчатой, слегка влажной и липкой. Чтобы газон легче сцеплялся с землей, сначала нужно слегка придать шероховатость нижней части скатанного дерна с помощью граблей.

Самый простой способ укладки — начать с прямой кромки, чтобы дерн нужно было только немного отрегулировать. Если он слишком широкий или в некоторых местах слишком длинный, можно срезать его острым ножом или лопатой. Не стоит выбрасывать остатки, потому что они могут быть полезны для заполнения пробелов в другом месте.

Нельзя ходить по подготовленной земле при укладке дерна, так как это приведет к появлению в рыхлой почве вмятин, которые впоследствии будет трудно удалить. После того как он был выложен, при первой же прогулке с ним следует относиться как можно осторожнее.

Надежность

Нельзя допустить сдвига отдельных полос, если это случиться, то мечта об идеальном газоне скоро исчезнет. Чтобы этого не произошло, свежеуложенный газон необходимо хорошо закрепить. Сначала раскатать свежеуложенный газон валиком для него с водой в направлении укладки. Это предотвращает смещение полос дерна и предотвращает возникновение стыков или перекрытий в будущем.

Следует быть осторожным при катании. Смотреть за тем, чтобы наступать только на надежно проложенные участки!

Уход после укладки

Чтобы рулоны росли быстро и правильно, газон необходимо поливать в достаточной степени. В зависимости от влажности земли следует поливать примерно 10-15 литрами воды на квадратный метр в первый день.

Края раскатанного дерна особенно склонны к высыханию, и ими нельзя пренебрегать при поливе. В идеале почва должна оставаться влажной до корней в течение следующих 14 дней. Как только трава достигнет высоты примерно от шести до восьми сантиметров (что в зависимости от погодных условий, и полива может быть достигнуто уже через две недели после укладки), пора будет косить траву в первый раз.

Нужно быть осторожным, не срезать слишком низко, а укорачивать стебель примерно на треть. Примерно через две недели новый газон обычно может выдерживать определенную нагрузку.