Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії десяти компаніям

Більшість провайдерів, які відмовляються від ліцензій з донецької та Луганської області, зазначає видання Детектор медіа.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії низки радіокомпаній та провайдерів на їх прохання. Таке рішення регулятор прийняв на засіданні 10 лютого.

Зокрема, відмовились від своїх ліцензій радіостанції: ТРК «ЛОЗОВА», м. Лозова Харківської обл. (проводове, позивні: «Радіо «Лозова»), КП Ізюмської районної ради «ТРК «Оріана», м. Балаклія Харківської обл. (ефірне FМ, позивні: «Говорить Балаклія»), КП Старосамбірського радіомовлення «Голос Прикарпаття», м. Старий Самбір Львівської обл. (ефірне, позивні: власна музична композиція «Голос Прикарпаття»), ПП «Радіокомпанія «Місто», м. Гадяч Полтавської обл. (проводове, позивні: «Радіокомпанія «Місто»), ПП «ТРК «Західна столиця», м. Львів(проводове, позивні: «Громадське слово»).

Також регулятор анулював ліцензії провайдерів: Про анулювання ліцензії провайдера програмної послуги ПП «Досуг», м. Бахмут Донецької обл., ПП «Луренет», м. Лисичанськ Луганської обл., ТОВ «Пітнет», м. Лисичанськ Луганської обл., ТОВ «Орбіта», м. Миргород Полтавської обл. ПрАТ «Фарлеп-інвест», м. Київ.