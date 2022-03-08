185 ректоров высших учебных заведений россии открыто поддержали вооружонную агрессию кремля против Украины (список пособников убийц)

Российский Союз ректоров опубликовал обращение в поддержку российской агрессии в Украине. Под текстом подписались 185 ублюдков руководителей учебных заведений со всей страны, в том числе президент российского союза ректоров, ректор московского государственного университета (мгу) Виктор Садовничий (на фото).

Вот весь список российских научных zомби которые поддерживают развязание россией войны против Украины: