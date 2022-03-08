185 ректоров высших учебных заведений россии открыто поддержали вооружонную агрессию кремля против Украины (список пособников убийц)
Российский Союз ректоров опубликовал обращение в поддержку российской агрессии в Украине. Под текстом подписались 185 ублюдков руководителей учебных заведений со всей страны, в том числе президент российского союза ректоров, ректор московского государственного университета (мгу) Виктор Садовничий (на фото).
Вот весь список российских научных zомби которые поддерживают развязание россией войны против Украины:
- Садовничий Виктор Антонович, президент Российского Союза ректоров, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
- Александров Анатолий Александрович, вице-президент РСР, президент Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана
- Глыбочко Петр Витальевич, вице-президент РСР, ректор Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова,
- Демидов Алексей Вячеславович, вице-президент РСР, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна,
- Ендовицкий Дмитрий Александрович, вице-президент РСР, ректор Воронежского государственного университета,
- Иванченко Сергей Николаевич, вице-президент РСР, ректор Тихоокеанского государственного университета,
- Кропачев Николай Михайлович, вице-президент РСР, ректор Санкт-Петербургского государственного университета,
- Кудрявцев Николай Николаевич, вице-президент РСР, президент Московского физико-технического института (государственный университет),
- Лобанов Владимир Григорьевич, вице-президент РСР, президент Кубанского государственного технологического университета,
- Пустовой Николай Васильевич, вице-президент РСР, президент Новосибирского государственного технического университета,
- Стронгин Роман Григорьевич, вице-президент РСР, президент Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского
- Шестаков Александр Леонидович, вице-президент РСР, ректор Южно-Уральского государственного университета
- Агиней Руслан Викторович, ректор Ухтинского государственного технического университета,
- Александров Андрей Юрьевич, ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова,
- Анисимов Никита Юрьевич, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» ,
- Антохина Юлия Анатольевна, ректор Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,
- Апажев Аслан Каральбиевич, ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В.М. Кокова,
- Астапов Михаил Борисович, ректор Кубанского государственного университета,
- Асфандиярова Амина Ибрагимовна, ректор Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова,
- Ахметов Султан Меджидович, ректор Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма,
- Баженова Наталья Геннадьевна, ректор Приамурского государственного университета имени Шалом Алейхема,
- Байханов Исмаил Баутдинович, ректор Чеченского государственного педагогического института,
- Балашов Алексей Игоревич, ректор Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы,
- Барышев Михаил Геннадьевич, ректор Кубанского государственного технического университета,
- Батаев Анатолий Андреевич, ректор Новосибирского государственного технического университета,
- Баулин Олег Александрович, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета,
- Бачевский Сергей Викторович, ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича,
- Безбородов Александр Борисович, ректор Российского государственного гуманитарного университета,
- Белоус Николай Максимович, ректор Брянской государственной сельскохозяйственной академии,
- Беспалов Владимир Александрович, ректор Национального исследовательского университета «МИЭТ»,
- Боев Максим Юрьевич, ректор Хабаровского государственного университета экономики и права,
- Бордовский Геннадий Алексеевич, президент Российского государственного университета имени А.И. Герцена,
- Боровиков Юрий Сергеевич, ректор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого,
- Боровская Марина Александровна, президент Южного федерального университета,
- Брачун Татьяна Анатольевна, ректор Северо-Восточного государственного университета,
- Васильев Владимир Николаевич, ректор Национального исследовательского университета ИТМО,
- Воронин Анатолий Викторович, ректор Петрозаводского государственного университета,
- Воротынцев Илья Владимирович, ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева,
- Габитов Илдар Исмагилович, ректор Башкирского государственного аграрного университета,
- Гайдамашко Игорь Вячеславович, ректор Сочинского государственного университета,
- Галажинский Эдуард Владимирович, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета,
- Галицин Виктор Павлович, ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры,
- Ганченкова Мария Герасимовна, ректор Сахалинского государственного университета,
- Глаголев Сергей Николаевич, ректор Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова,
- Глушко Дмитрий Евгеньевич, ректор Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва,
- Горбунов Александр Павлович, ректор Пятигорского государственного университета,
- Гордин Михаил Валерьевич, ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана,
- Горлов Сергей Иванович, ректор Нижневартовского государственного университета,
- Груздев Михаил Вадимович, ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского,
- Гуляков Александр Дмитриевич, ректор Пензенского государственного университета,
- Дамдинов Алдар Валерьевич, ректор Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова,
- Джамбулатов Зайдин Магомедович, ректор Дагестанского государственного аграрного университета,
- Дмитриев Сергей Михайлович, ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева,
- епископ Петергофский Силуан (Никитин Сергей Сергеевич), ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церкви,
- Ефремова Вероника Васильевна, ректор Тюменского государственного индустриального университета,
- Железнов Лев Михайлович, ректор Кировского государственного медицинского университета,
- Жигалев Борис Андреевич, президент Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А.Добролюбова,
- Жмеренецкий Константин Вячеславович, ректор Дальневосточного государственного медицинского университета,
- Заболотских Татьяна Владимировна, ректор Амурской государственной медицинской академии,
- Загайнова Елена Вадимовна, ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
- Зенгин Сергей Семенович, ректор Краснодарского государственного института культуры,
- Зернов Владимир Алексеевич, ректор Российского нового университета,
- Зыбина Ольга Станиславовна, ректор Санкт-Петербургской юридической академии,
- Ильина Наталья Анатольевна, ректор Псковского государственного университета
- Иванов Дмитрий Олегович, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета,
- Иванов Сергей Анатольевич, ректор Забайкальского государственного университета,
- Калинин Роман Евгеньевич, ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова,
- Калинина Алла Эдуардовна, ректор Волгоградского государственного университета,
- Кислицына Анна Николаевна, ректор Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица,
- Клемешев Андрей Павлович, президент Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта,
- Климов Александр Алексеевич, ректор Российского университета транспорта,
- Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
- Колсанов Александр Владимирович, ректор Самарского государственного медицинского университета,
- Корняков Михаил Викторович, ректор Иркутского национального исследовательского технического университета,
- Коробец Борис Николаевич, ректор Дальневосточного федерального университета,
- Коротков Александр Михайлович, ректор Волгоградского государственного социально-педагогического университета,
- Короткова Елена Игоревна, ректор Кировского государственного медицинского университета,
- Костишко Борис Михайлович, ректор Ульяновского государственного университета,
- Котельников Геннадий Петрович, президент Самарского государственного медицинского университета,
- Кочкаров Руслан Махарович, ректор Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии,
- Кравченко Олег Александрович, ректор Тульского государственного университета,
- Краева Ирина Аркадьевна, ректор Московского государственного лингвистического университета (Мориса Тореза),
- Красильников Дмитрий Георгиевич, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета,
- Кудряшова Елена Владимировна, ректор Северного (Арктического) федерального университета,
- Куижева Саида Казбековна, ректор Майкопского государственного технологического университета,
- Куликов Евгений Сергеевич, ректор Сибирского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации,
- Левин Борис Алексеевич, президент Российского университета транспорта,
- Левков Сергей Андреевич, ректор Камчатского государственного технического университета,
- Ливанов Дмитрий Викторович, ректор Московского физико-технического института (государственный университет),
- Ливзан Мария Анатольевна, ректор Омского государственного медицинского университета,
- Лобанов Владимир Григорьевич, президент Кубанского государственного технологического университета,
- Лубков Алексей Владимирович, ректор Московского педагогического государственного университета,
- Лукьянов Сергей Анатольевич, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова,
- Лунев Александр Павлович, президент Астраханского государственного университета,
- Маевский Дмитрий Павлович, ректор Омского государственного технического университета,
- Майер Георгий Владимирович, резидент Национального исследовательского Томского государственного университета,
- Макаркин Николай Петрович, президент Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва,
- Максимцев Игорь Анатольевич, ректор Санкт Петербургского государственного экономического университета,
- Мальцев Сергей Борисович, ректор Санкт-Петербургского медико-социального института,
- Малышев Владимир Сергеевич, ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова,
- Мамий Дауд Казбекович, ректор Адыгейского государственного университета,
- Маркелов Константин Алексеевич, ректор Астраханского государственного университета,
- Мау Владимир Александрович, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
- Мельничук Ирина Альбертовна, ректор Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова,
- Мерзлякова Галина Витальевна, ректор Удмуртского государственного университета,
- Месхи Бесарион Чохоевич, ректор Донского государственного технического университета,
- Мирошников Сергей Александрович, ректор Оренбургского государственного университета,
- Михальчевский Юрий Юрьевич, ректор Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации,
- Морозкин Николай Данилович, ректор Башкирского государственного университета,
- Морозов Виталий Юрьевич, ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета,
- Назаров Максим Николаевич, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
- Наркевич Игорь Анатольевич, ректор Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета,
- Нечаев Владимир Дмитриевич, ректор Севастопольского государственного университета,
- Николаев Анатолий Николаевич, ректор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова,
- Новиков Сергей Владимирович, ректор Уфимского государственного авиационного технического университета,
- Новиков Юрий Васильевич, президент Ярославского государственного медицинского университета,
- Обвинцев Алексей Анатольевич, ректор Смоленского государственного университета спорта,
- Огоев Алан Урузмагович, ректор Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова,
- Павлов Валентин Николаевич, ректор Башкирского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации,
- Пахомова Наталья Владимировна, ректор Российского государственного института сценических искусств,
- Перова Елена Юрьевна, ректор Восточно-Сибирского государственного института культуры,
- Петров Василий Юрьевич, президент Пермского национального исследовательского политехнического университета,
- Петухов Игорь Валерьевич, ректор Поволжского государственного технологического университета,
- Пивовар Ефим Иосифович, президент Российского государственного гуманитарного университета,
- Погодаев Анатолий Кирьянович, первый проректор Липецкого государственного технического университета, председатель Совета ректоров Липецкой области,
- Погосян Михаил Асланович, ректор Московского авиационного института,
- Полухин Олег Николаевич, ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета,
- Полянсков Юрий Вячеславович, президент Ульяновского государственного университета,
- Прокофьев Станислав Евгеньевич, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
- Просеков Александр Юрьевич, ректор Кемеровского государственного университета,
- Пугач Валентин Николаевич, ректор Вятского государственного университета,
- Рабаданов Муртазали Хуллатаевич, ректор Дагестанского государственного университета,
- Романчук Иван Сергеевич, ректор Тюменского государственного университета,
- Рудской Андрей Иванович, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
- Рулевский Виктор Михайлович, ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники,
- Румянцев Максим Валерьевич, ректор Сибирского федерального университета,
- Русецкая Маргарита Николаевна, ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина,
- Сагитов Салават Талгатович, ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы,
- Саидов Заурбек Асланбекович, ректор Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова,
- Сайганов Сергей Анатольевич, ректор Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова,
- Сараев Павел Викторович, ректор Липецкого государственного технического университета,
- Саралидзе Анзор Михайлович, ректор Владимирского государственного университета,
- Седнев Дмитрий Андреевич, ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета,
- Серебренный Владимир Валерьевич, ректор Московского государственного технологического университета «СТАНКИН»,
- Симоненко Александр Викторович, начальник Краснодарского университета МВД России,
- Скоринов Сергей Нестерович, ректор Хабаровского государственного института искусств и культуры,
- Скрипкин Валентин Сергеевич, ректор Ставропольского государственного аграрного университета
- Смешко Олег Григорьевич, ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики,
- Смагина Мария Викторовна, ректор Ставропольского государственного педагогического института,
- Стромов Владимир Юрьевич, ректор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,
- Тарасов Сергей Валентинович, ректор Российского государственного университета имени А.И. Герцена,
- Таюрский Дмитрий Альбертович, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета,
- Твардовский Андрей Викторович, ректор Тверского государственного технического университета,
- Терентьева Татьяна Валерьевна, ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса,
- Тихончук Павел Викторович, ректор Дальневосточного государственного аграрного университета,
- Торкунов Анатолий Васильевич, ректор Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации,
- Трубилин Александр Иванович, ректор Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина,
- Трухачев Владимир Иванович, ректор Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева,
- Туричин Глеб Андреевич, ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета,
- Фалалеев Андрей Павлович, ректор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского,
- Федорук Михаил Петрович, ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета,
- Федоров Александр Александрович, ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта,
- Филиппов Владимир Михайлович, президент Российского университета дружбы народов,
- Филоненко Сергей Иванович, ректор Воронежского государственного педагогического университета,
- Хоменко Андрей Павлович, президент Иркутского государственного университета путей сообщения,
- Худин Александр Николаевич, ректор Курского государственного университета,
- Чепляев Виктор Леонидович, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина,
- Черникова Алевтина Анатольевна, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСиС,
- Чибисова Марина Анатольевна, ректор Санкт-Петербургского института стоматологии последипломного образования,
- Чиговская-Назарова Янина Александровна, ректор Глазовского государственного педагогического института имени В.Г. Короленко,
- Чириков Анатолий Геннадьевич, ректор Кузбасского института ФСИН России
- Чумаченко Алексей Николаевич, ректор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,
- Целикова Екатерина Викторовна, ректор Череповецкого государственного университета,
- Цепляев Виталий Алексеевич, ректор Волгоградского государственного аграрного университета,
- Шапошников Лев Евгеньевич, президент Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина,
- Швецов Михаил Николаевич, ректор Марийского государственного университета,
- Шевченко Владимир Игоревич, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»,
- Шевченко Инна Константиновна, ректор Южного федерального университета,
- Шевчик Андрей Павлович, ректор Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета),
- Шелудько Виктор Николаевич, ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина),
- Щекина Вера Витальевна, ректор Благовещенского государственного педагогического университета,
- Эскиндаров Михаил Абдурахманович, президент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
- Юнгблюд Валерий Теодорович, президент Вятского государственного университета,
- Якимович Виктор Степанович, ректор Волгоградской государственной академии физической культуры,
- Ястребов Олег Александрович, ректор Российского университета дружбы народов.