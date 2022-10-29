Російські окупанти знову вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя – голова ОВА

Запоріжжя сьогодні атакували російські окупанти – вдарили по критичній інфраструктурі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у суботу, 29 жовтня, у Telegram, пише УНН.

“Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об’єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються”, – повідомив Старух.

Він закликав людей залишатися в укриттях, адже “імовірні повторні атаки”.

Про це ж повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, вказавши, що ворог знову атакує Запоріжжя. “У місті зафіксовано прильоти. Є загроза повторних атак”, – зазначив Куртєв у Telegram.