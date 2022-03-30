Російські загарбники деградують з кожним днем війни: уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак

У розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет.

Ось як цей загарбник, що веселить свою дружину, розповідаючи, що «…тут три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девчонку…». І, як зрозуміло з розмови, його дружину це неабияк розвеселило.

А інший розповідає батькові: «…позавчера алабая захреначили». І на здивоване батькове: «Что собак едите что-ли? Вам что есть совсем нечего?», спокійно відповідає, що сухпайки є, але ж їм м’яса хочеться, а «….кур с гусями уже похреновили».

Навіть у батька це викликає огиду: «Бл*, армия наша. Вообще охренеть…»

Так виглядає армія, якій замість чітких військових завдань ставлять безглузді цілі на кшталт «денацифікація».

Абсурдні цілі, фейкова міць і деморалізований особовий склад…