США і Канада закликають своїх громадян негайно покинути Росію

Влада США закликала своїх громадян негайно покинути територію РФ, попередивши про ризик можливого переслідування з боку російських співробітників служби безпеки. З аналогічними рекомендаціями звернулася до своїх громадян і Канада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення прес-служб Держдепу США та МЗС Канади .

Якщо раніше посольство США в Москві просило американців терміново покинути РФ, аргументуючи закриттям неба багатьма країнами для російських літаків, то тепер вказуються також і ризики переслідування з боку ФСБ.

«Не в’їжджайте до Росії через неспровокований і невиправданий напад російських збройних сил на Україну, можливість переслідувань громадян США з боку російських силовиків, обмежені можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Росії, COVID-19 та пов’язаних з цим обмежень на в’їзд, тероризм, обмеження польотів в Росію та з Росії й довільне застосування місцевого законодавства. Громадяни США повинні негайно покинути Росію», — йдеться в заяві.

У міністерстві закордонних справ Канади теж просять співгромадян покинути РФ «поки ще доступний комерційний транспорт».

«Уникайте будь-яких поїздок до Росії через наслідки збройного конфлікту з Україною, включаючи обмежені варіанти перельотів і обмеження на фінансові операції», — вказується в повідомленні відомства.