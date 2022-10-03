У звільненій Харківській області знайшли ще одну російську катівню (відео)

Поліцейські виявили ще одну катівню російських окупантів. Вона знаходилась в селі Піски-Радьківські, у звільненій Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

За даними правоохоронців, коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там.

“Поліцейські виявили в погребі ще одну катівню, де в нелюдських умовах утримували місцевих. Людей залякували, били та знущалися”, – йдеться в повідомленні.

Тікаючи з села, по собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистоти. А в будинках, в яких жили, – “розтяжки” на дверях.