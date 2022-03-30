В России сознались, что слова «Свобода правда мир» дискредитируют российских оккупантов

Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей жителя столицы по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП).

Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Василия Кушнира.

Согласно решению суда, опубликованному правозащитным проектом, 24 марта москвич повесил на перила Крымского моста баннер в цветах украинского флага с надписью «Свобода правда мир».

«Содержание данного средства наглядной агитации ярко выражено негативным отношением к Вооруженным Силам Российской Федерации и Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации», — сказано в документе.

Также москвича арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП), передает «ОВД-Инфо». // Медиазона