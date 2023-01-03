З’явилося відео удару ЗСУ по складу боєприпасів росіян у Сватовому

Щоби знищити величезний склад зі зброєю окупантів, ЗСУ знадобився один снаряд.

Спецпідрозділ 92-ї бригади ЗСУ опублікував кадри роботи по місцю скупчення військ і техніки противника у Сватовому.

На відео потрапив момент удару по ангару зі зброєю російських військ. Під час вибухів на території складу перебували загарбники.

Будівля, у якій росіяни розмістилися, була фактично знесена одним скинутим з дрона снарядом і подальшою детонацією боєкомплекту.

Про вибухи на складі окупантів у Сватовому стало відомо днем раніше. Повідомлялося, що за підвозом російської зброї ЗСУ відстежували протягом тижня.

Як зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, після “святкових салютів” значно постраждала логістика ворога на цій ділянці фронту.

Окремо Гайдай згадав про вогневий контроль Збройними силами України стратегічно важливої траси Р-66, яка йде з Бєлгородської області РФ через Сватове в Кремінну і Сєвєродонецьк. // УНІАН