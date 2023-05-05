З’явилося жахливе відео обстрілу російськими окупантами Бахмута запальними снарядами

Водночас супутники НАСА зафіксували сильні пожежі на північному заході Бахмута, саме там, де обороняються наші бійці.

У мережі з’явилося відео, на якому запальними боєприпасами обстрілюють один з районів Бахмута.

Відео опублікувати Сили спеціальних операцій ЗСУ у своєму Telegram. Стверджується, що це Бахмут після обстрілу запальними боєприпасами РСЗВ “Град” російськими окупантами.

“Ворог використовував фосфорні та запальні боєприпаси в Бахмуті, намагаючись стерти місто з лиця землі. Проте воїни ССО та інших підрозділів Сил оборони продовжують мужньо захищати місто. І в цих умовах ми продовжуємо знищувати ворога”, – повідомила прес-служба ССО України.

Дуже схоже на те що це наші позиції, і голос за кадром належить комусь з українських бійців, імовірно з ССО.

Водночас супутники НАСА зафіксували сильні пожежі на північному заході Бахмута, саме там, де обороняються наші бійці. // УНІАН