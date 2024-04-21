Знайшовся четвертий член екіпажу російського ракетоносця ТУ-22М3 сбитого ЗСУ, бомбити мирних жителів він вже не зможе

Четвертого члена екіпажу російського бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3, якого збили в Ставропольському краї Сили Оборони України, знайшли мертвим.

Про це йдеться в повідомленні російського z-блогера Fighterbomber, який висвітлює авіа-тематику.

Нагадаємо, що Сили Оборони України вранці 19 квітня збили російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3 за 300 км від свого кордону, після того, як цей літак брав участь у авіаударі, в результаті якого у місті Дніпро загинули щонайменше вісім людей, у тому числі двоє дітей.

Вперше для України під час вторгнення командувач ВПС Києва та військова розвідка заявили, що вони збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який випустив ракети по Україні під час нічної атаки.

Міністерство оборони Росії заявило, що бом

Четверо людожерів членів екіпажу бомбардувальника катапультувалися; двом вдалось вижити, один розбився насмерть, четвертого шукали й ось тепер маємо підтвердження, що він вже не зможе бомбити українські міста.