Знайшовся четвертий член екіпажу російського ракетоносця ТУ-22М3 сбитого ЗСУ, бомбити мирних жителів він вже не зможе

ЗСУ вперше у воєнній історії збили важкий бомбардувальник-ракетоносій ворога

Четвертого члена екіпажу російського бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3, якого збили  в Ставропольському краї Сили Оборони України, знайшли мертвим.

Про це йдеться в повідомленні російського z-блогера Fighterbomber, який висвітлює авіа-тематику.

"Найден 4 член экипажа Ту22м3. Вечного полёта..." - написав він.

Нагадаємо, що Сили Оборони України   вранці 19 квітня збили російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3 за 300 км від свого кордону,  після того, як цей літак брав участь у авіаударі, в результаті якого у місті Дніпро загинули щонайменше вісім людей, у тому числі двоє дітей.

Вперше для України під час вторгнення командувач ВПС Києва та військова розвідка заявили, що вони збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який випустив ракети по Україні під час нічної атаки.

Міністерство оборони Росії заявило, що бом

Четверо людожерів членів екіпажу бомбардувальника катапультувалися; двом вдалось вижити, один розбився насмерть, четвертого шукали й ось тепер маємо підтвердження, що він вже не зможе бомбити українські міста.

Like

Tags:

You may also like...