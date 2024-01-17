Зустріч Україна – НАТО у Брюсселі пройшла, чомусь, без участі головнокомандувача ЗСУ Залужного

17 січня відбулася перша зустріч Ради Україна – НАТО на рівні керівників оборонних відомств, однак головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не взяв у ній участі.

Про це повідомляє Місія України при НАТО у Facebook.

Україну на цьому засіданні представляв генерал-майор Сергій Салкуцан, хоча раніше планувалося, що генерал Валерій Залужний приєднається до іноземних колег у форматі відеоконференції.

“Сьогодні відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні начальників генеральних штабів.

Від імені головнокомандувача Збройних Сил України генерала армії України Валерія Залужного перед союзниками виступив військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан.

Він поінформував про поточну ситуацію на полі бою, наголосив на першочергових потребах Збройних Сил України, закликав до збільшення поставок озброєння, в тому числі систем протиповітряної оборони та ракетних комплексів”. // УП