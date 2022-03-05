В Италии арестовали две виллы кремлевского пропагандиста Соловьева и имение олигарха Усманова

Ранее суперяхта Усманова была арестована на верфи Гамбурга, где она стояла на ремонте

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии арестовали недвижимость российского миллиардера Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. Они оба попали в санкционные списки ЕС из-за вторжения российских войск в Украину. Об этом пишет Ansa.

Речь идет о двух виллах телеведущего на озере Комо в Италии и вилле Усманова на острове Сардиния.

Ранее в Тоскане была конфискована вилла экс-депутата Госдумы Олега Савченко.

О виллах Соловьева в Италии было известно уже давно. Он проводил там много времени с семьей. Впрочем, без крыши над головой он не останется – у него также имеется дача в Переделкино под Москвой и апартаменты из трех квартир на улице Долгоруковской в Москве.

Что известно о виллах Владимира Соловьева

Автор программы «Вечер с В. Соловьевым» приобрел виллу в Италии в 2013 году за 9 миллионов евро. Общая площадь резиденции почти 400 кв. м. К слову, в нескольких километрах от нее располагается его первый дом, купленный в Италии несколькими годами раннее за 1 миллион евро.

Дома находятся в старинном поселении (коммуне) Менаджо. Площадь самого дома занимает 300 кв. метров. Рядом стоят дом для гостей, дом для охраны и большой гараж общей площадью в 90 кв. метров.

В нем несколько спален, пять ванных, бассейн. Известно, что в доме постоянно проживает прислуга.

Рядом расположены виллы Джорджа Клуни, Сильвестра Сталлоне, Мадонны.

Что известно о вилле Алишера Усманова

Скорей всего, речь идет о самой известной вилле Алишера Усманова Merloni, которую он приобрел в 2012 году у Антонио Мерлони — главы итальянского концерна Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.А. Российский олигарх заплатил за имение 35 миллионов евро.

Известно, что вилла Усманова окружена шикарным парком и имеет выход к морю. Но это не единственная недвижимость олигарха на Сардинии.

В районе Ромаццино, расположенном между самыми дорогими курортами Сардинии (Порто Черво и Порто Ротондо), Усманову принадлежат еще семь домов.

Когда Усманов приобрел виллу Merloni, то, отмечая покупку, он устроил костюмированный карнавал. Он даже оплатил доставку из Венеции несколько десятков гондол — они доставляли в залив Ромаццино наряженных в карнавальные костюмы гостей. Выступал на празднике Андреа Бочелли. // Фокус