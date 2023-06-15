Пушки без “мяса”. Вопреки всем усилиям Путину не удается мобилизовать нужное число контрактников и призывников

Что касается контрактов на службу в добровольческих формированиях (нерегулярных частях внутри регулярной армии), то их вообще можно заключить на срок от трех месяцев. Хотя завершить их в срок тоже не получится. Один из пунктов приказа министра обороны РФ от 15 февраля 2023 года гласит: «24. Гражданин, пребывающий в добровольческом формировании, не может быть исключен из добровольческого формирования в связи с истечением срока контракта в случаях: 1) выполнения задач по предназначению в составе добровольческого формирования вне места дислокации воинской части-формирователя или за пределами территории Российской Федерации».

Правда, похоже, что с добровольческими формированиями у Министерства обороны что-то не складывается: на «госуслугах» исчезла возможность выбора, и теперь по умолчанию предлагают заключить именно контракт на военную службу в регулярных частях. То ли поток невелик, то ли военные чиновники сталкиваются с проблемой, как на практике разделить регулярные силы и добровольческие формирования.

Тем не менее некоторые цифры у нас есть. Так, Дмитрий Медведев 19 мая заявил, что с начала года на полноценный контракт и в добровольцы удалось набрать 117 400 человек, а 1 июня он же сказал, что «по данным Министерства обороны, с 1 января по 31 мая в ряды Вооруженных сил приняты более 134 тысяч человек».

Проблема с этими цифрами в том (если вообще принимать на веру хоть какие-то слова Медведева), что более 16 400 дополнительных контрактников и добровольцев за 12 дней между двумя датами не могли появиться из воздуха. Судя по всему, речь идет о массовом перезаключении контрактов «мобилизованными контрактниками» — теми, кого принудительно оставили в армии осенью 2022 года, несмотря на истекавшие или даже истекшие контракты. А их должно было быть не менее 100 тысяч по всем видам и родам войск, и с тех пор их число только увеличилось.

Хотя для кого-то служба по контракту в российской армии парадоксально воспринимается как гарантированное спасение от отправки на войну. Так, командование Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) сообщило, что за январь–май полностью выполнило план набора на контракт на должности сержантов и младших специалистов в количестве 2000 человек: 1500 призывников решили остаться в этих войсках на неопределенный срок, и еще 500 человек пришли на контракт с «гражданки». Гарантия в том, что из РВСН воевать точно не отправят, а зарплату платить будут.