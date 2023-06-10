Стало відомо, які “жєлєзки і іностранниє грібы” шукав пенсіонер Косторний на Яворівському полігоні

Галицький районний суд міста Львова дослідив повідомлення, які колишній КДБіст Олександр Косторний надсилав співробітнику ФСБ РФ.

За версією обвинувачення, 4 березня минулого року 72-річний львівʼянин надіслав представникам Росії карту Яворівського полігону з даними про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ. 13 березня росіяни обстріляли полігон ракетами, внаслідок чого загинула 61 людина і більше сотні було поранено. Косторного звинуватили у державній зраді. Йому загрожує до 15 років вʼязниці, зазначає «Судовий репортер» .

У судових засіданнях він завжди говорить про свою невинуватість, заявляє, що відправляв не карту, а схему мисливського-рибальських угідь, аби показати другові де збирає гриби.

Вже зʼясувалося, що Косторний очолює «Російське товариство імені О. Пушкіна», має багато знайомих у Росії і на окупованій території України. Неодноразово у Львові він організовував заходи, спрямовані на створення видимості російської присутності в місті і загалом просування російської культури в Україні.

У його телефоні слідчі знайшли шість контактів із російськими номерами телефонів: Свистунов Александр, Барановский Виктор, Лидия, Ольга продюсер Россия, Акчурина Юлия та ще один невстановлений контакт.

Свистунов нарізав задачі

У месенджері Telegram Косторний активно підтримував звʼязок із підсанкційним Олександром Свистуновим, який з 2014 року проживає в анексованому Криму і є одним із засновників заборонених в Україні партії «Русский блок» та Всеукраїнської громадської організації «Руський рух України». Вони знайомі не перший рік.

На вилученому під час обшуку комп’ютері Косторного знайшли файл «А.Г» (названий за ініціалами Свистунова — ред.) — це запис розмови за 2015 рік.

На аудіо добре чути як Свистунов нарізає задачі Косторному щодо проведення мітингів на заході України. Каже, що вони мають фінансування для протестних акцій. Тематика мітингів не має значення, головне, щоб звучало: «Порошенка у відставку! Геть владу!» і тому подібне.

Також Свистунов висловлює побажання щодо потрібної кількості мітингувальників, пояснює, що за одну людину вони отримають близько 100 гривень. Косторний погоджується і запитує скільки в нього часу на виконання роботи.

На початку лютого минулого року Косторний мав багато зідзвонів зі Свистуновим у месенджері Telegram. А 4 березня він надіслав зображення карти Яворівського полігону.

Ця карта багато років висіла в рибальському господарстві в Старичах. У 2021 році Косторний побував там і зробив фото карти та зберігав у галереї свого мобільного телефона.

Після надсилання карти чоловіки ще кілька разів зідзвонилися. Очевидно, Свистунов хотів ще якусь додаткову інформацію. Косторний надіслав йому два повідомлення: «Увы, ничего узнать не удалось», «Будут новости позвоню».

Листування з фсбшником

Паралельно Косторний спілкувався про Яворівський полігон із абонентом «Игорь Водолазов», який використовував російський номер телефону.

4 березня 2022 року на мобільний телефон Косторного надійшли три вхідних дзвінки, а після цього текстове повідомлення в месенджері Telegram від «Водолазова И» з наступним текстом: «А.Г.» (абонент зіслався на спільного знаймого Свистунова — ред.).

— Нужны координаты этого и любых других объектов. Где могут быть железки и иностранные грибы… Вообще нет понятной инфы по той стороне. Адреса какие-то, привязки, фотографии, что есть сюда шлите, — писав «Володолазов».

— Готовлю, что знаю. Завтра поинтересуюсь, сегодня сложно, скоро комендантский час.

Слідчі зʼясували, що «Ігор Водолазов» — уродженець Казахстану та громадянин РФ, 41-річний Юрій Водолазький, який є оперативним співробітником 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ.

Влітку 2022 року СБУ повідомляла про викриття російської агентури, яка діяла під кураторством Водолазького. У числі підозрюваних опинився завідувач відділу з питань діяльності органів юстиції у секретаріаті уряду Анатолія Бай та керівник відділу взаємодії з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України Віталій Гордина. Також підозру за співпрацю з Вололазьким отримав колишній помічник народного депутата від «Слуги народу» Юрій Здебський.

У перерві обвинувачений спілкується з адвокатом

Косторний відправив Водолазькому карту Яворівського військового полігону, на якій видно місцезнаходження військових містечок «Гвардійське», «Інженерне», «Наметове містечко» позначено як табір. На карті позначені танкові дороги і підписані будівлі Міжнародного центру миротворчості та безпеки з назвами «Центральне».

Фото Косторний підписав: «Снимок 1921 года карта общества охотников и рыболовов». Хоча відомо, що карта в угідді виготовлена на початку 2000-х.

— Там рядом есть общежития. Где живут военные инструктора гостиницы может. И есть ли какое-то аномальное увеличение иностранцев в городе? — запитував Водолазький.

— Наплыва иностранцев не замечено, но в СШ (середній школі — ред.) пару дней назад посетили 18 студентов-негроидов (всего человек 30), — відповів Косторний

Далі Косторний надсилає карту військового полігону, розташованого поблизу населеного пункту Старичі. На карті описана організаційно-штатна структура МРГ «Старичі».

— Где могут жить военные инструктора», «3?» — уточнює Водолазький.

— «4».

— 3 и 4 там общаги и места ночевок? — перепитав Водолазький.

— Да нет, это все снимки 21 года, но вполне возможно использование этих помещений для этих целей.

— Пожалуйста, аккуратно. Важны военные объекты по западной и все что связано с полигоном.

— Я сегодня смогу принимать только вопросы. На стадионе СКА оборудованы места для беженцев, в частности в помещении велотрека.

— Я могу писать с другого номера. Буду уточнять, что я от АГ.

— Лады. В порядке анекдота. Садовой запретил продажу спиртного, даже пива. Полки магазинов пустеют, винят приезжих беглецов. На экранах автоматов матерные надписи адрес рус. кораблей, — пише Косторний.

Після одного з судових засідань обвинувачений говорив, що не знає співробітника ФСБ Водолазького і що саме йому надсилав інформацію. Чоловік каже, що друг Свистунов попросив його надсилати карту збирання грибів ще на резервну електронну пошту. Тобто Косторний нібито вважав, що листується не з Водолазьким, а з тим самим Свистуновим. Але переписка на це не вказує.

— Как у вас дела? — поцікавився 5 березня Водолазький.

— Пока новостей нет. Есть сказки про снаряды в подвале дома на ул. Г…, — відповів Косторний наступного дня

13 березня 2022-го Водолазький надіслав Косторному три повідомлення: «Здравствуйте», «Я от А.Г», «По поводу информации по «деревьям» которые приехали или не приехали». Після цього чоловіки зідзвонилися.

Адвокат Ярослав Гандзюлевич каже, що скриншот листування абсолютно нечитабельний і карта не проглядається взагалі.

— Я попросив би шановний суд, зобов’язати прокурора надати більш чітку, якусь збільшену фотографію цього скріншоту, саме полігону. Ще раз звертаю увагу суду, що відповідно до матеріалів справи, надсилалась схема рибальського господарства в Старичах. А Старичі знаходяться на території полігону. Те, що зараз дав прокурор, воно абсолютно незрозуміло. Ми бачимо тільки загальні контури, а що там вказано «Гвардійське», будь-яких інших позначень немає, тому незрозуміло звідкіля цей доказ взявся, — говорив Гандзюлевич.

Прокурор Андрій Никеруй каже, що переписку Косторного з Свистуновим роздрукували в кольорі у форматі А4, в максимально можливій якості. Також до справи долучено оригінал карти великого формату, який вилучили з рибальського угіддя «Старичі».

Суд продовжить слухання справи у липні.

Автор: Катерина Трохимчук

Джерело: «Судовий репортер»