У Чорноморську любитель боєприпасів в результаті вибуху залишився без ніг

Постраждалого екстрено госпіталізовали у Чорноморську міську лікарню.

У місті Чорноморськ на Одещині у будівлі, де вчора, 22 квітня, стався вибух, та чоловік отримав тяжкі поранення, знайдено велику кількість боєприпасів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Як зазначається, 49-річний чоловік, якому відірвало обидві ноги, постраждав через вибух саморобного пристрою. “Із гаражу вилучено 122 гранати”, – йдеться у повідомленні.

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Одеській області повідомили, що вчора медиків викликали в один із гаражних кооперативів міста Чорноморськ.

“Постраждалий був у важкому стані: із забоєм головного мозку, множинними опіками та переломами, травматичною ампутацією обох гомілок. Його було екстрено госпіталізовано у Чорноморську міську лікарню”, – повідомили у Центрі.

За даними фахівців лікарні, у постраждалого також розрив промежини, опіки мають дуже велику площу. // УНІАН