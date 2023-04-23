У Чорноморську любитель боєприпасів в результаті вибуху залишився без ніг
Постраждалого екстрено госпіталізовали у Чорноморську міську лікарню.
У місті Чорноморськ на Одещині у будівлі, де вчора, 22 квітня, стався вибух, та чоловік отримав тяжкі поранення, знайдено велику кількість боєприпасів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Як зазначається, 49-річний чоловік, якому відірвало обидві ноги, постраждав через вибух саморобного пристрою. “Із гаражу вилучено 122 гранати”, – йдеться у повідомленні.
У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Одеській області повідомили, що вчора медиків викликали в один із гаражних кооперативів міста Чорноморськ.
“Постраждалий був у важкому стані: із забоєм головного мозку, множинними опіками та переломами, травматичною ампутацією обох гомілок. Його було екстрено госпіталізовано у Чорноморську міську лікарню”, – повідомили у Центрі.
За даними фахівців лікарні, у постраждалого також розрив промежини, опіки мають дуже велику площу. // УНІАНTweet