Громадянин України обвинувачується в організації заволодіння майном двох агропідприємств Вінниччини на суму понад ₴41 млн.

Прокурором Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт за обвинуваченням громадянина України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

За даними слідства обвинувачений організував протиправне заволодіння частками потерпілих у статутних капіталах двох юридичних осіб на суму понад 41 млн грн шляхом використання завідомо підроблених паспортів громадян України та інших офіційних документів.

На цей час обвинувачений перебуває під вартою.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом чоловікові загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури