На Дніпропетровщині зловмисники ошукали понад 100 людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ

За попередніми підрахунками, загальна сума завданих потерпілим збитків може становити понад 2 мільйони гривень.

Як встановили поліцейські, до протиправної діяльності причетні четверо мешканців Дніпропетровської та Кіровоградської областей. У соціальних мережах вони шукали оголошення про збір грошей на допомогу ЗСУ та лікування поранених бійців. Потім телефонували на номери телефонів, отримані в ході спілкування у месенджері. Використовуючи фейкові акаунти у соцмережах, фігуранти представлялися працівниками платіжної організації та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі. Під виглядом конвертування злотих у гривні, правопорушники пропонували певний алгоритм дій, отримували персональні та банківські дані громадян, після чого привласнювали гроші з рахунків потерпілих.

Злочинну діяльність фігурантів викрили співробітники Кам’янського РУП спільно з управлінням карного розшуку, кримінального аналізу та управлінням протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Кам’янської окружної прокуратури.

За місцями проживання та в автомобілях зловмисників правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, «чорнові» записи, а також чотири автомобілі.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1, 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області