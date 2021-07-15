На Київщині учасниці організованої групи повідомлено про підозру в контрабанді кокаїну з країн Латинської Америки

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури 40-річній учасниці організованої групи повідомлено про підозру у контрабанді наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою, а саме його переміщенні через митний кордон України ( ч. 3 ст. 305 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, який відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, організував групу, до складу якої входило ще двоє осіб – чоловік та жінка. Вказана організована група створила канал контрабандного переміщення через державний кордон України на територію Київської області з країн Латинської Америки наркотичного засобу – кокаїну.

Учасниця організованої групи завербувала до роботи жінку, яку в якості кур’єра відправили до Бразилії, де остання отримала наркотичний засіб для його подальшого переміщення до України.

У грудні 2019 року під час проходження митного огляду багажу в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронцями виявлено та вилучено у кур’єра майже 700 грамів кокаїну, який вона намагалась провести у валізі. Вироком суду жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним строком на три роки.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Санкція статі передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура